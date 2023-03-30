Кадастровая стоимость участка — более четырех млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Челябинска ищут арендатора на землю под логистический центр площадью 482 квадратных метров в Металлургическом районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, район Металлургический. Вид разрешенного использования: логистический центр», — сообщается на сайте.

Кадастровая стоимость участка на данный момент составляет более четырех млн рублей. На земле разрешено строить логистический центр. Начальная цена предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Ранее власти Челябинска выставили на аукцион землю под строительство двух высоток площадью более 11 тысяч квадратных метров. Участок под застройку расположен в Чурилово, микрорайон «Яблочный».