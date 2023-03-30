Власти Челябинска ищут арендатора на землю под логистический центр площадью 482 квадратных метров в Металлургическом районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.
«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, район Металлургический. Вид разрешенного использования: логистический центр», — сообщается на сайте.
Кадастровая стоимость участка на данный момент составляет более четырех млн рублей. На земле разрешено строить логистический центр. Начальная цена предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Ранее власти Челябинска выставили на аукцион землю под строительство двух высоток площадью более 11 тысяч квадратных метров. Участок под застройку расположен в Чурилово, микрорайон «Яблочный».
Стоимость участка будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Власти Челябинска ищут арендатора на землю под логистический центр площадью 482 квадратных метров в Металлургическом районе. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4 тысячи 828 квадратных метров, расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, район Металлургический. Вид разрешенного использования: логистический центр», — сообщается на сайте. Кадастровая стоимость участка на данный момент составляет более четырех млн рублей. На земле разрешено строить логистический центр. Начальная цена предмета аукциона будет определена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Ранее власти Челябинска выставили на аукцион землю под строительство двух высоток площадью более 11 тысяч квадратных метров. Участок под застройку расположен в Чурилово, микрорайон «Яблочный».