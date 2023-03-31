В Кремле прокомментировали предложение выслать из США российских журналистов

Песков заявил, что аккредитованные иностранные журналисты не имеют ограничений в России

31 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что аккредитованные в России иностранные журналисты не сталкиваются с ограничениями Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Журналисты, имеющие аккредитацию на территории России, не сталкиваются с ограничениями. В случае с Эваном Гершковичем речь идет о шпионской деятельности под прикрытием журналистской. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями. В данном случае идет речь о деятельности под прикрытием журналистской», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Так он прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов в ответ на задержание Гершковича.

Журналисты, имеющие аккредитацию на территории России, не сталкиваются с ограничениями. В случае с Эваном Гершковичем речь идет о шпионской деятельности под прикрытием журналистской. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями. В данном случае идет речь о деятельности под прикрытием журналистской», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Так он прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов в ответ на задержание Гершковича.