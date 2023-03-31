В Кремле прокомментировали предложение выслать из США российских журналистов

Песков заявил, что аккредитованные иностранные журналисты не имеют ограничений в России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Максима Решетникова. Пермь, оператор, сми, журналисты, пресс-конференция
Дмитрий Песков рассказал, что аккредитованные в России иностранные журналисты не сталкиваются с ограничениями Фото:

Журналисты, имеющие аккредитацию на территории России, не сталкиваются с ограничениями. В случае с Эваном Гершковичем речь идет о шпионской деятельности под прикрытием журналистской. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями. В данном случае идет речь о деятельности под прикрытием журналистской», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Так он прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов в ответ на задержание Гершковича.

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Журналисты, имеющие аккредитацию на территории России, не сталкиваются с ограничениями. В случае с Эваном Гершковичем речь идет о шпионской деятельности под прикрытием журналистской. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями. В данном случае идет речь о деятельности под прикрытием журналистской», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Так он прокомментировал призыв газеты The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов в ответ на задержание Гершковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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