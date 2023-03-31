31 марта 2023

В Свердловской области в частном доме сгорел человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В Реже в доме на улице Аркадия Гайдара погиб человек (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) при пожаре в жилом доме по улице Аркадия Гайдара погиб человек, сообщили в 54-м пожарно-спасательном отряде. Инцидент произошел вечером 30 марта.

«На улице Аркадия Гайдара 30 марта загорелся дом. В пожаре погиб один человек», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Личность погибшего установлена, отметили в МЧС.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причиной пожара, по данным ведомства, могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Тушением пожара занимались девять человек личного состава. Пожарные локализовали огонь в 21:03, через шесть минут они ликвидировали открытое горение, а в 21:41 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет пресс-служба МЧС по Свердловской области на официальном сайте.

Инцидент произошел вечером 30 марта
Инцидент произошел вечером 30 марта
Фото:

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В Реже (Свердловская область) при пожаре в жилом доме по улице Аркадия Гайдара погиб человек, сообщили в 54-м пожарно-спасательном отряде. Инцидент произошел вечером 30 марта. «На улице Аркадия Гайдара 30 марта загорелся дом. В пожаре погиб один человек», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Личность погибшего установлена, отметили в МЧС. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причиной пожара, по данным ведомства, могло послужить неосторожное обращение с огнем. Тушением пожара занимались девять человек личного состава. Пожарные локализовали огонь в 21:03, через шесть минут они ликвидировали открытое горение, а в 21:41 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет пресс-служба МЧС по Свердловской области на официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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