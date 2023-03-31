В Реже (Свердловская область) при пожаре в жилом доме по улице Аркадия Гайдара погиб человек, сообщили в 54-м пожарно-спасательном отряде. Инцидент произошел вечером 30 марта.
«На улице Аркадия Гайдара 30 марта загорелся дом. В пожаре погиб один человек», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Личность погибшего установлена, отметили в МЧС.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причиной пожара, по данным ведомства, могло послужить неосторожное обращение с огнем.
Тушением пожара занимались девять человек личного состава. Пожарные локализовали огонь в 21:03, через шесть минут они ликвидировали открытое горение, а в 21:41 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет пресс-служба МЧС по Свердловской области на официальном сайте.
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