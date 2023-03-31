31 марта 2023

Житель Екатеринбурга до полусмерти избил незнакомца, который перепутал квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Пострадавший находится в состоянии комы в ГКБ №23 Фото:

Екатеринбургские оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и причинении тяжкого телесного вреда здоровью потерпевшего. Агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

«47-летний слесарь-ремонтник, проживающий на улице Сухоложской, возвращался домой. Будучи нетрезвым, он перепутал подъезды и начал стучать в чужую дверь, полагая, что пришел к себе домой. Перепуганная хозяйка, увидев пьяного незнакомца, позвонила своему брату, который приехал и сильно избил мужчину, забрав у него деньги и личные вещи», — сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга.

В результате драки травмированный получил ушиб головного мозга, перелом скулы и позже впал в кому. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении ГКБ №23. Задержанный мужчина ранее судим не был. Он пояснил, что похищенное сбыл и потратил деньги на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

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Екатеринбургские оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и причинении тяжкого телесного вреда здоровью потерпевшего. Агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. «47-летний слесарь-ремонтник, проживающий на улице Сухоложской, возвращался домой. Будучи нетрезвым, он перепутал подъезды и начал стучать в чужую дверь, полагая, что пришел к себе домой. Перепуганная хозяйка, увидев пьяного незнакомца, позвонила своему брату, который приехал и сильно избил мужчину, забрав у него деньги и личные вещи», — сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга. В результате драки травмированный получил ушиб головного мозга, перелом скулы и позже впал в кому. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении ГКБ №23. Задержанный мужчина ранее судим не был. Он пояснил, что похищенное сбыл и потратил деньги на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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