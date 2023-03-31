Житель Екатеринбурга до полусмерти избил незнакомца, который перепутал квартиры

Екатеринбургские оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и причинении тяжкого телесного вреда здоровью потерпевшего. Агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
«47-летний слесарь-ремонтник, проживающий на улице Сухоложской, возвращался домой. Будучи нетрезвым, он перепутал подъезды и начал стучать в чужую дверь, полагая, что пришел к себе домой. Перепуганная хозяйка, увидев пьяного незнакомца, позвонила своему брату, который приехал и сильно избил мужчину, забрав у него деньги и личные вещи», — сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга.
В результате драки травмированный получил ушиб головного мозга, перелом скулы и позже впал в кому. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении ГКБ №23. Задержанный мужчина ранее судим не был. Он пояснил, что похищенное сбыл и потратил деньги на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
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