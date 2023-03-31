Челябинский боец посмертно награжден орденом Мужества

01 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Орден мужества вручили семье карабашского бойца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Карабаша Челябинской области Максим Козлов посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал глава Карабаша Станислав Афанасенко в соцсетях. «Орденом Мужества посмертно награжден наш земляк Максим Козлов. Государственная награда была вручена его родным. Сложно в такие моменты сдерживать эмоции. Сложно говорить слова благодарности, неоднократно повторять слова сочувствия», — написал Афанасенко на своей странице соцсети ВКонтакте. Как рассказал мэр челябинского города, в сентябре в рамках частичной мобилизации Максим Козлов был призван в армию, он отправился на службу вместе с земляками. В начале ноября прошлого года он погиб при исполнении воинского долга. Максиму было 22 года. «Максим был по-настоящему самоотверженным, отважным и преданным воином. Сложно найти слова утешения, чтобы унять душевную боль и облегчить утрату семьи. Мы все гордимся нашим Героем!» — подчеркнул мэр Карабаша. В конце марта, как сообщало URA.RU, в Чебаркульском гарнизоне установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего на спецоперации. А в Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от президента РФ Владимира Путина.

Боец из Карабаша Челябинской области Максим Козлов посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал глава Карабаша Станислав Афанасенко в соцсетях. «Орденом Мужества посмертно награжден наш земляк Максим Козлов. Государственная награда была вручена его родным. Сложно в такие моменты сдерживать эмоции. Сложно говорить слова благодарности, неоднократно повторять слова сочувствия», — написал Афанасенко на своей странице соцсети ВКонтакте. Как рассказал мэр челябинского города, в сентябре в рамках частичной мобилизации Максим Козлов был призван в армию, он отправился на службу вместе с земляками. В начале ноября прошлого года он погиб при исполнении воинского долга. Максиму было 22 года. «Максим был по-настоящему самоотверженным, отважным и преданным воином. Сложно найти слова утешения, чтобы унять душевную боль и облегчить утрату семьи. Мы все гордимся нашим Героем!» — подчеркнул мэр Карабаша. В конце марта, как сообщало URA.RU, в Чебаркульском гарнизоне установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего на спецоперации. А в Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от президента РФ Владимира Путина.