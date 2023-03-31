31 марта 2023

Челябинский боец посмертно награжден орденом Мужества

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Орден мужества вручили семье карабашского бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец из Карабаша Челябинской области Максим Козлов посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал глава Карабаша Станислав Афанасенко в соцсетях.

«Орденом Мужества посмертно награжден наш земляк Максим Козлов. Государственная награда была вручена его родным. Сложно в такие моменты сдерживать эмоции. Сложно говорить слова благодарности, неоднократно повторять слова сочувствия», — написал Афанасенко на своей странице соцсети ВКонтакте.

Как рассказал мэр челябинского города, в сентябре в рамках частичной мобилизации Максим Козлов был призван в армию, он отправился на службу вместе с земляками. В начале ноября прошлого года он погиб при исполнении воинского долга. Максиму было 22 года.

«Максим был по-настоящему самоотверженным, отважным и преданным воином. Сложно найти слова утешения, чтобы унять душевную боль и облегчить утрату семьи. Мы все гордимся нашим Героем!» — подчеркнул мэр Карабаша.

В конце марта, как сообщало URA.RU, в Чебаркульском гарнизоне установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего на спецоперации. А в Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от президента РФ Владимира Путина.

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Боец из Карабаша Челябинской области Максим Козлов посмертно награжден орденом Мужества. Об этом написал глава Карабаша Станислав Афанасенко в соцсетях. «Орденом Мужества посмертно награжден наш земляк Максим Козлов. Государственная награда была вручена его родным. Сложно в такие моменты сдерживать эмоции. Сложно говорить слова благодарности, неоднократно повторять слова сочувствия», — написал Афанасенко на своей странице соцсети ВКонтакте. Как рассказал мэр челябинского города, в сентябре в рамках частичной мобилизации Максим Козлов был призван в армию, он отправился на службу вместе с земляками. В начале ноября прошлого года он погиб при исполнении воинского долга. Максиму было 22 года. «Максим был по-настоящему самоотверженным, отважным и преданным воином. Сложно найти слова утешения, чтобы унять душевную боль и облегчить утрату семьи. Мы все гордимся нашим Героем!» — подчеркнул мэр Карабаша. В конце марта, как сообщало URA.RU, в Чебаркульском гарнизоне установили памятную доску в честь подполковника Алексея Кондрашева, погибшего на спецоперации. А в Златоусте матери погибшего бойца вручили награду от президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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