Силовики возбудили уголовное дело по факту попытки поджога свердловского военкомата

01 апреля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

На пенсионерку возбудили дело о покушении на хулиганские действия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские полицейские возбудили уголовное дело в отношении задержанной пенсионерки, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске. Как сообщил собеседник URA.RU в силовых структурах, на женщину заведено дело о покушении на хулиганство. «Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о покушении на хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). С женщиной работают следователи», — рассказал собеседник агентства. Стало известно, что пенсионерка была направлена к военкомату мошенниками, которым она предварительно перевела 428 тысяч рублей. «На этот раз подход к бабуле нашли через сына, который лечится от зависимости, ради него она перевела неизвестным 428 тысяч рублей. Далее ее склонили к поджогу, объяснив, что якобы спецслужбам нужна ее помощь и нужно просто кинуть „коктейль Молотова“, чтобы избежать проблем», — пишет telegram-канал URAL MASH. В региональном УФСБ предупредили граждан, чтобы они были внимательными и бдительными. Подобные действия неминуемо влекут за собой уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало о пенсионерке из Первоуральска, которую задержали при попытке поджога военкомата. У нее в сумке были обнаружены «коктейли Молотова». Подобный случай произошел ранее в Нижнем Тагиле, где 67-летняя женщина хотела поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские полицейские возбудили уголовное дело в отношении задержанной пенсионерки, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске. Как сообщил собеседник URA.RU в силовых структурах, на женщину заведено дело о покушении на хулиганство. «Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о покушении на хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). С женщиной работают следователи», — рассказал собеседник агентства. Стало известно, что пенсионерка была направлена к военкомату мошенниками, которым она предварительно перевела 428 тысяч рублей. «На этот раз подход к бабуле нашли через сына, который лечится от зависимости, ради него она перевела неизвестным 428 тысяч рублей. Далее ее склонили к поджогу, объяснив, что якобы спецслужбам нужна ее помощь и нужно просто кинуть „коктейль Молотова“, чтобы избежать проблем», — пишет telegram-канал URAL MASH. В региональном УФСБ предупредили граждан, чтобы они были внимательными и бдительными. Подобные действия неминуемо влекут за собой уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало о пенсионерке из Первоуральска, которую задержали при попытке поджога военкомата. У нее в сумке были обнаружены «коктейли Молотова». Подобный случай произошел ранее в Нижнем Тагиле, где 67-летняя женщина хотела поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка.