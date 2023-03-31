Shot: свердловскую пенсионерку задержали при попытке поджечь военкомат

01 апреля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области проверяют информацию о поджоге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске Свердловской области 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину задержали сотрудники полиции. «Сначала бабушка долго с кем-то разговаривала по телефону на крыльце и при этом странно себя вела: постоянно нагибалась и копошилась в сумке. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Около входной двери пенсионерка оставила бутылку из-под шампанского с маслянистой жидкостью внутри и пропитанную ею тряпку», — пишет telegram-канал Shot. Через какое-то время пенсионерка вернулась, чтобы повторить поджог. «Женщина решила закончить начатое, но была задержана сотрудниками в 30 метрах от военкомата. У нее в сумке нашли еще одну бутылку с горючим», — передает Shot. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полиции полковник Валерий Горелых сообщил, что проверит данную информацию. Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионерки из Нижнего Тагила, которая пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, представившегося сотрудником банка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у пенсионерки есть проблемы с психическим здоровьем. Из-за этого суд может назначить ей принудительное лечение вместо срока. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске Свердловской области 73-летняя пенсионерка пыталась поджечь местный военкомат. Женщину задержали сотрудники полиции. «Сначала бабушка долго с кем-то разговаривала по телефону на крыльце и при этом странно себя вела: постоянно нагибалась и копошилась в сумке. Женщину заметила сотрудница полиции, дежурившая в здании военкомата. Около входной двери пенсионерка оставила бутылку из-под шампанского с маслянистой жидкостью внутри и пропитанную ею тряпку», — пишет telegram-канал Shot. Через какое-то время пенсионерка вернулась, чтобы повторить поджог. «Женщина решила закончить начатое, но была задержана сотрудниками в 30 метрах от военкомата. У нее в сумке нашли еще одну бутылку с горючим», — передает Shot. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полиции полковник Валерий Горелых сообщил, что проверит данную информацию. Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионерки из Нижнего Тагила, которая пыталась поджечь местный военкомат после звонка неизвестного, представившегося сотрудником банка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у пенсионерки есть проблемы с психическим здоровьем. Из-за этого суд может назначить ей принудительное лечение вместо срока.