Челябинский губернатор Алексей Текслер пригласил всех на Парижский полумарафон. О спортивном мероприятии, которое пройдет в конце мая в нагайбакском Париже, губернатор написал в соцсетях.
«В селе Париж Нагайбакского района 28 мая пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз, и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Как рассказал губернатор, в этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Среди соревнований — велосипедный заезд, скандинавская ходьба и даже детский забег.
«А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!» — пригласил губернатор всех желающих на спортивный праздник.
На прошлогоднем Парижском полумарафоне Текслер пробежал дистанцию и поделился впечатлением от забега и нагайбакского Парижа в соцсетях. Вместе с губернатором в соревнованиях участвовали и другие областные и муниципальные руководители.
В прошлом году глава региона пробежал дистанцию на полумарафоне
Telegram-канал Алексея Текслера
В Нагайбакском Париже есть своя Эйфелева башня
Telegram-канал Алексея Текслера
В прошлогоднем забеге участвовали руководители области и муниципалитетов
Telegram-канал Алексея Текслера
Челябинская область — спортивный регион
Telegram-канал Алексея Текслера
Прошлый Парижский полумарафон прошел в августе, нынешний будет в мае
Челябинский губернатор Алексей Текслер пригласил всех на Парижский полумарафон. О спортивном мероприятии, которое пройдет в конце мая в нагайбакском Париже, губернатор написал в соцсетях. «В селе Париж Нагайбакского района 28 мая пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз, и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», — написал Текслер в своем telegram-канале. Как рассказал губернатор, в этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Среди соревнований — велосипедный заезд, скандинавская ходьба и даже детский забег. «А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!» — пригласил губернатор всех желающих на спортивный праздник. На прошлогоднем Парижском полумарафоне Текслер пробежал дистанцию и поделился впечатлением от забега и нагайбакского Парижа в соцсетях. Вместе с губернатором в соревнованиях участвовали и другие областные и муниципальные руководители.