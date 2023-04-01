Забег — повод для знакомства с культурой нагайбаков и местной Эйфелевой башней, считает Текслер Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер пригласил всех на Парижский полумарафон. О спортивном мероприятии, которое пройдет в конце мая в нагайбакском Париже, губернатор написал в соцсетях.

«В селе Париж Нагайбакского района 28 мая пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз, и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Среди соревнований — велосипедный заезд, скандинавская ходьба и даже детский забег.

«А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!» — пригласил губернатор всех желающих на спортивный праздник.

На прошлогоднем Парижском полумарафоне Текслер пробежал дистанцию и поделился впечатлением от забега и нагайбакского Парижа в соцсетях. Вместе с губернатором в соревнованиях участвовали и другие областные и муниципальные руководители.

В прошлом году глава региона пробежал дистанцию на полумарафоне Telegram-канал Алексея Текслера

В Нагайбакском Париже есть своя Эйфелева башня Telegram-канал Алексея Текслера

В прошлогоднем забеге участвовали руководители области и муниципалитетов Telegram-канал Алексея Текслера

Челябинская область — спортивный регион Telegram-канал Алексея Текслера