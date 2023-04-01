01 апреля 2023
31 марта 2023

Челябинский губернатор пригласил всех на Парижский полумарафон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область, Парижский полумарафон, Алексей Текслер
Забег — повод для знакомства с культурой нагайбаков и местной Эйфелевой башней, считает Текслер Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер пригласил всех на Парижский полумарафон. О спортивном мероприятии, которое пройдет в конце мая в нагайбакском Париже, губернатор написал в соцсетях.

«В селе Париж Нагайбакского района 28 мая пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз, и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Как рассказал губернатор, в этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Среди соревнований — велосипедный заезд, скандинавская ходьба и даже детский забег.

«А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!» — пригласил губернатор всех желающих на спортивный праздник.

На прошлогоднем Парижском полумарафоне Текслер пробежал дистанцию и поделился впечатлением от забега и нагайбакского Парижа в соцсетях. Вместе с губернатором в соревнованиях участвовали и другие областные и муниципальные руководители.

Текслер пригласил всех на полумарафон, который пройдет в нагайбакском Париже
В прошлом году глава региона пробежал дистанцию на полумарафоне
Текслер пригласил всех на полумарафон, который пройдет в нагайбакском Париже
В Нагайбакском Париже есть своя Эйфелева башня
Текслер пригласил всех на полумарафон, который пройдет в нагайбакском Париже
В прошлогоднем забеге участвовали руководители области и муниципалитетов
Текслер пригласил всех на полумарафон, который пройдет в нагайбакском Париже
Челябинская область — спортивный регион
Текслер пригласил всех на полумарафон, который пройдет в нагайбакском Париже
Прошлый Парижский полумарафон прошел в августе, нынешний будет в мае

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Челябинский губернатор Алексей Текслер пригласил всех на Парижский полумарафон. О спортивном мероприятии, которое пройдет в конце мая в нагайбакском Париже, губернатор написал в соцсетях. «В селе Париж Нагайбакского района 28 мая пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Событие состоится уже в седьмой раз, и каждый год здесь собираются все больше спортсменов и зрителей», — написал Текслер в своем telegram-канале. Как рассказал губернатор, в этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Среди соревнований — велосипедный заезд, скандинавская ходьба и даже детский забег. «А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную „Эйфелеву башню“, познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!» — пригласил губернатор всех желающих на спортивный праздник. На прошлогоднем Парижском полумарафоне Текслер пробежал дистанцию и поделился впечатлением от забега и нагайбакского Парижа в соцсетях. Вместе с губернатором в соревнованиях участвовали и другие областные и муниципальные руководители.
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