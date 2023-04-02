Посол Грызлов: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.
«Оно (ядерное оружие — URA.RU) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — передает слова Грызлова телеканал СТВ. Он считает положительным моментом шум, который поднимается со стороны Запада по этому вопросу. По мнению Грызлова, Россия должна повышать безопасность Союзного государства, если поднимается вопрос о размещении американского ядерного оружия в странах Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. При этом в Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ.
Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. «Оно (ядерное оружие — URA.RU) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — передает слова Грызлова телеканал СТВ. Он считает положительным моментом шум, который поднимается со стороны Запада по этому вопросу. По мнению Грызлова, Россия должна повышать безопасность Союзного государства, если поднимается вопрос о размещении американского ядерного оружия в странах Европы. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. При этом в Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ.