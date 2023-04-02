02 апреля 2023

Посол Грызлов: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, грызлов борис, портрет
Ядерное оружие будет повышать возможности обеспечения безопасности России, считает Грызлов Фото:

Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

«Оно (ядерное оружие — URA.RU) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — передает слова Грызлова телеканал СТВ. Он считает положительным моментом шум, который поднимается со стороны Запада по этому вопросу. По мнению Грызлова, Россия должна повышать безопасность Союзного государства, если поднимается вопрос о размещении американского ядерного оружия в странах Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. При этом в Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ.

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Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. «Оно (ядерное оружие — URA.RU) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — передает слова Грызлова телеканал СТВ. Он считает положительным моментом шум, который поднимается со стороны Запада по этому вопросу. По мнению Грызлова, Россия должна повышать безопасность Союзного государства, если поднимается вопрос о размещении американского ядерного оружия в странах Европы. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. При этом в Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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