Пермские силовики отреагировали на ЧП со школьниками, плававшими на льдине

03 апреля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

На отколовшейся льдине подростки из Перми дрейфовали на Каме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция проводит проверку после того, как пермские подростки на отколовшейся льдине дрейфовали по реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. Видео двух молодых людей, плывущих по Каме на льдине, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» 2 апреля. В региональном ГУ МЧС рассказали, что подростки успели выбраться на берег до приезда спасателей. В УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Материал зарегистрирован, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в полиции. Пермячка, которая знакома с подростками, сообщила агентству, что, скорее всего, это произошло случайно и льдина откололась от берега, когда ребята уже находились на ней. Ранее URA.RU сообщало о том, что более 10 рыбаков оказались посреди реки на дрейфующей льдине.

Полиция проводит проверку после того, как пермские подростки на отколовшейся льдине дрейфовали по реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. Видео двух молодых людей, плывущих по Каме на льдине, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» 2 апреля. В региональном ГУ МЧС рассказали, что подростки успели выбраться на берег до приезда спасателей. В УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Материал зарегистрирован, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в полиции. Пермячка, которая знакома с подростками, сообщила агентству, что, скорее всего, это произошло случайно и льдина откололась от берега, когда ребята уже находились на ней. Ранее URA.RU сообщало о том, что более 10 рыбаков оказались посреди реки на дрейфующей льдине.