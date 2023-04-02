02 апреля 2023
01 апреля 2023

Пермские силовики отреагировали на ЧП со школьниками, плававшими на льдине

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полынья, льдина, курган, весна в городе
На отколовшейся льдине подростки из Перми дрейфовали на Каме Фото:

Полиция проводит проверку после того, как пермские подростки на отколовшейся льдине дрейфовали по реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

Видео двух молодых людей, плывущих по Каме на льдине, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» 2 апреля. В региональном ГУ МЧС рассказали, что подростки успели выбраться на берег до приезда спасателей. В УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Материал зарегистрирован, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в полиции.

Пермячка, которая знакома с подростками, сообщила агентству, что, скорее всего, это произошло случайно и льдина откололась от берега, когда ребята уже находились на ней. Ранее URA.RU сообщало о том, что более 10 рыбаков оказались посреди реки на дрейфующей льдине.

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Полиция проводит проверку после того, как пермские подростки на отколовшейся льдине дрейфовали по реке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. Видео двух молодых людей, плывущих по Каме на льдине, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» 2 апреля. В региональном ГУ МЧС рассказали, что подростки успели выбраться на берег до приезда спасателей. В УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Материал зарегистрирован, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в полиции. Пермячка, которая знакома с подростками, сообщила агентству, что, скорее всего, это произошло случайно и льдина откололась от берега, когда ребята уже находились на ней. Ранее URA.RU сообщало о том, что более 10 рыбаков оказались посреди реки на дрейфующей льдине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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