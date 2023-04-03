Челябинский депутат запустила опрос о роли педагога в патриотическом воспитании детей

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова запустила опрос о роли педагога в патриотическом воспитании детей. Он размещен в ее telegram-канале.
«Миссия педагога — не только обучение и развитие интеллектуальных способностей ученика, но и воспитание его патриотом страны, разделяющим наши традиционные ценности и готовым их защищать. Согласны с таким определением?» — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.
Большинство подписчиков Лантратовой согласились с ее утверждением. Депутат считает, что патриотизм нужно прививать в школе, а также с помощью фильмов и музыки.
Ранее Лантратова рассказала, что в Минпросвещения РФ поддержали ее идею о внедрении обязательных значков для школьников. За основу она предложила взять российский триколор, который должен стать «детским патриотическим символом».
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