Челябинский депутат запустила опрос о роли педагога в патриотическом воспитании детей

03 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает, что патриотизм нужно воспитывать в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова запустила опрос о роли педагога в патриотическом воспитании детей. Он размещен в ее telegram-канале. «Миссия педагога — не только обучение и развитие интеллектуальных способностей ученика, но и воспитание его патриотом страны, разделяющим наши традиционные ценности и готовым их защищать. Согласны с таким определением?» — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Большинство подписчиков Лантратовой согласились с ее утверждением. Депутат считает, что патриотизм нужно прививать в школе, а также с помощью фильмов и музыки. Ранее Лантратова рассказала, что в Минпросвещения РФ поддержали ее идею о внедрении обязательных значков для школьников. За основу она предложила взять российский триколор, который должен стать «детским патриотическим символом».

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова запустила опрос о роли педагога в патриотическом воспитании детей. Он размещен в ее telegram-канале. «Миссия педагога — не только обучение и развитие интеллектуальных способностей ученика, но и воспитание его патриотом страны, разделяющим наши традиционные ценности и готовым их защищать. Согласны с таким определением?» — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Большинство подписчиков Лантратовой согласились с ее утверждением. Депутат считает, что патриотизм нужно прививать в школе, а также с помощью фильмов и музыки. Ранее Лантратова рассказала, что в Минпросвещения РФ поддержали ее идею о внедрении обязательных значков для школьников. За основу она предложила взять российский триколор, который должен стать «детским патриотическим символом».