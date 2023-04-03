В челябинском районе астматикам не выдают льготные лекарства

В Красноармейском районе Челябинской области пациентам с бронхиальной астмой не выдают льготные препараты. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
«Отсутствуют льготные препараты для людей с бронхиальной астмой. В поликлинике Красноармейского района говорят, что препаратов нет и неизвестно, когда будут. У людей с таким диагнозом жизнь зависит от этих лекарств», — сообщила Елена В. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста также уточнила, что сама никак не может выйти на связь с минздравом региона. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области, на момент публикации ответа не последовало.
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