03 апреля 2023

В челябинском районе астматикам не выдают льготные лекарства

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Астматики не могут получить жизненно необходимые препараты по льготам Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области пациентам с бронхиальной астмой не выдают льготные препараты. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

«Отсутствуют льготные препараты для людей с бронхиальной астмой. В поликлинике Красноармейского района говорят, что препаратов нет и неизвестно, когда будут. У людей с таким диагнозом жизнь зависит от этих лекарств», — сообщила Елена В. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста также уточнила, что сама никак не может выйти на связь с минздравом региона. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области, на момент публикации ответа не последовало.

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В Красноармейском районе Челябинской области пациентам с бронхиальной астмой не выдают льготные препараты. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. «Отсутствуют льготные препараты для людей с бронхиальной астмой. В поликлинике Красноармейского района говорят, что препаратов нет и неизвестно, когда будут. У людей с таким диагнозом жизнь зависит от этих лекарств», — сообщила Елена В. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста также уточнила, что сама никак не может выйти на связь с минздравом региона. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области, на момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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