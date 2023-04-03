03 апреля 2023

В Челябинске спасают сильно обмелевший пруд. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, разное. Челябинск., пруд девичьи слезы
Пруд «Девичьи слезы» начали наполнять водой с помощью насосов Фото:

В Ленинском районе Челябинска обмелел пруд «Девичьи слезы». Глава района Александр Орел на своей страничке в соцсетях рассказал, что начались работы по спасению водоема.

«Пруд „Девичьи слезы“ обмелел за зиму, уровень воды упал сильнее, чем обычно. Будем спасать любимое место отдыха жителей района. Сегодня, 4 апреля, проверили и запустили насосы, наполняющие пруд», — рассказал Орел на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Глава района добавил, что с берегов собрали мусор, привели в порядок насаждения. Скоро на территории пруда пройдут субботники.

Пруд «Девичьи слезы» — излюбленное место отдыха у жителей Ленинского района
Пруд «Девичьи слезы» — излюбленное место отдыха у жителей Ленинского района
Фото:
За зиму пруд обмельчал сильнее, чем в прошлые годы, его начали наполнять водой с помощью насосов
За зиму пруд обмельчал сильнее, чем в прошлые годы, его начали наполнять водой с помощью насосов
Фото:
Кроме того, территорию пруда очистили от мусора, который скрывался под снегом
Кроме того, территорию пруда очистили от мусора, который скрывался под снегом
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска обмелел пруд «Девичьи слезы». Глава района Александр Орел на своей страничке в соцсетях рассказал, что начались работы по спасению водоема. «Пруд „Девичьи слезы“ обмелел за зиму, уровень воды упал сильнее, чем обычно. Будем спасать любимое место отдыха жителей района. Сегодня, 4 апреля, проверили и запустили насосы, наполняющие пруд», — рассказал Орел на своей официальной странице в «ВКонтакте». Глава района добавил, что с берегов собрали мусор, привели в порядок насаждения. Скоро на территории пруда пройдут субботники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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