Пруд «Девичьи слезы» начали наполнять водой с помощью насосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска обмелел пруд «Девичьи слезы». Глава района Александр Орел на своей страничке в соцсетях рассказал, что начались работы по спасению водоема.

«Пруд „Девичьи слезы“ обмелел за зиму, уровень воды упал сильнее, чем обычно. Будем спасать любимое место отдыха жителей района. Сегодня, 4 апреля, проверили и запустили насосы, наполняющие пруд», — рассказал Орел на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Глава района добавил, что с берегов собрали мусор, привели в порядок насаждения. Скоро на территории пруда пройдут субботники.

Пруд «Девичьи слезы» — излюбленное место отдыха у жителей Ленинского района Фото: Александр Орел в «ВКонтакте»

За зиму пруд обмельчал сильнее, чем в прошлые годы, его начали наполнять водой с помощью насосов Фото: Александр Орел в «ВКонтакте»