В районе ХМАО управленцам предлагают зарплату как сотрудникам без опыта

В администрацию Советского района ХМАО ищут управленцев на зарплату в 50 тысяч рублей

05 апреля 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

В Советский район ХМАО требуются управленцы на зарплату от 40 до 66 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В администрацию Советского района ХМАО требуются главные и ведущие специалисты в департамент социального развития для включения в кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату от 40770 до 66190 рублей, сообщается на портале «Госслужба», при этом югорские работодатели готовы платить до 50 тысяч рублей сотрудникам без опыта. «В администрацию Советского района ХМАО требуется ведущий специалист отдела по культуре в департамента социального развития для включения в кадровый резерв, заработная плата от 40770 до 58310 рублей. Главный специалист в департаменте соцразвития может получать от от 46 510 до 66 190 рублей», — сообщается на портале «Госслужба». Документы на конкурс можно подать с 5 по 24 апреля. К соискателям не предъявляются требования к стажу, а уровень образования должен быть не ниже среднего профессионального. Ранее URA.RU рассказало, что работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. В Кондинском районе ХМАО специалисту мэрии по ЖКХ готовы заплатить от 100 до 125 тысяч рублей.

В администрацию Советского района ХМАО требуются главные и ведущие специалисты в департамент социального развития для включения в кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату от 40770 до 66190 рублей, сообщается на портале «Госслужба», при этом югорские работодатели готовы платить до 50 тысяч рублей сотрудникам без опыта. «В администрацию Советского района ХМАО требуется ведущий специалист отдела по культуре в департамента социального развития для включения в кадровый резерв, заработная плата от 40770 до 58310 рублей. Главный специалист в департаменте соцразвития может получать от от 46 510 до 66 190 рублей», — сообщается на портале «Госслужба». Документы на конкурс можно подать с 5 по 24 апреля. К соискателям не предъявляются требования к стажу, а уровень образования должен быть не ниже среднего профессионального. Ранее URA.RU рассказало, что работодатели из ХМАО готовы платить сотруднику без опыта около 50 тысяч рублей в месяц. В Кондинском районе ХМАО специалисту мэрии по ЖКХ готовы заплатить от 100 до 125 тысяч рублей.