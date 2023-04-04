В Челябинске ищут специалистов по устройству фонтанов в садах

Челябинцы заинтересовались обустройством садовых фонтанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появился спрос на услуги специалистов по устройству и очистке фонтанов на садовых участках. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито», запрос на таких мастеров оказался в списке лидеров.

«В 2023 году сезонный спрос на помощников по благоустройству дачных и садовых участков на „Авито.Услугах“ в Челябинске значительно превысил показатели прошлого года. В число частых запросов попали услуги по созданию и очистке искусственных водоемов и фонтанов (рост год к году 98%)», — отметили в пресс-службе «Авито».

В целом спрос на садовых помощников в марте 2023 года увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года Предложение при этом выросло на 40%. Кроме мастеров по водоемам, челябинцы также часто интересуются услугами по дорожному строительству (рост в пять раз) и земляным работам (прирост 167%).

Жителям Челябинска требуются помощники по культивации, окучиванию, овощеводству и растениеводству. Есть запросы, связанные с монтажом навесов и сваркой полуавтоматом.

Также аналитики платформы проанализировали изменение спроса на другие популярные услуги. По итогам марта, отметили в «Авито», в Челябинске на 65% увеличилась потребность в бытовых услугах. Одновременно уборкой стали интересоваться на 71% чаще. Также в топе запрос на чистку ковров и мягкой мебели, уборку после ремонта, мойку окон и вывоз мусора.