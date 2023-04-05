Мэр Магнитогорска вручил ордена семьям погибших на СВО

Сергей Бредников вручил посмертно ордена Мужества трем участникам СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бредников вручил ордена Мужества семьям погибших на спецоперации. Награды посмертно получили три военнослужащих, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации города.

«Глава вручил ордена Мужества семьям Сергея Ржанова, Александра Новикова и Игоря Сандырева, которые погибли на СВО. Они награждены за отвагу, мужество и самоотверженность указом президента РФ Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе.

Бредников лично вручил ордена родственникам погибших и выразил соболезнования. Он отметил, что бойцы являются героями, о которых необходимо рассказывать детям.

«Наши земляки выбрали для себя особую миссию — защищать Россию. Они с честью выполнили свой долг. Мы должны ими гордиться и рассказывать о их героизме в школах», — цитирует Бредникова пресс-служба мэрии.