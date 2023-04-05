05 апреля 2023

Мэр Магнитогорска вручил ордена семьям погибших на СВО

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День металлурга. Магнитогорск, бердников сергей
Сергей Бредников вручил посмертно ордена Мужества трем участникам СВО Фото:

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бредников вручил ордена Мужества семьям погибших на спецоперации. Награды посмертно получили три военнослужащих, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации города.

«Глава вручил ордена Мужества семьям Сергея Ржанова, Александра Новикова и Игоря Сандырева, которые погибли на СВО. Они награждены за отвагу, мужество и самоотверженность указом президента РФ Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе.

Бредников лично вручил ордена родственникам погибших и выразил соболезнования. Он отметил, что бойцы являются героями, о которых необходимо рассказывать детям.

«Наши земляки выбрали для себя особую миссию — защищать Россию. Они с честью выполнили свой долг. Мы должны ими гордиться и рассказывать о их героизме в школах», — цитирует Бредникова пресс-служба мэрии.

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Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бредников вручил ордена Мужества семьям погибших на спецоперации. Награды посмертно получили три военнослужащих, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации города. «Глава вручил ордена Мужества семьям Сергея Ржанова, Александра Новикова и Игоря Сандырева, которые погибли на СВО. Они награждены за отвагу, мужество и самоотверженность указом президента РФ Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе. Бредников лично вручил ордена родственникам погибших и выразил соболезнования. Он отметил, что бойцы являются героями, о которых необходимо рассказывать детям. «Наши земляки выбрали для себя особую миссию — защищать Россию. Они с честью выполнили свой долг. Мы должны ими гордиться и рассказывать о их героизме в школах», — цитирует Бредникова пресс-служба мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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