На восстановление екатеринбургского приюта, в котором сгорели животные, собрали 10 млн рублей

07 апреля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Жители Свердловской области собрали более 10 млн рублей на восстановление приюта для животных Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU Екатеринбургскому приюту для животных собрали более 10 млн рублей на восстановление после пожара, в котором погибли полсотни кошек и собак. Информация об этом появилась в сообществе «Дом-приют Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте». «За первые несколько дней после пожара на карту Надежды [основатель приюта] поступило 10,4 млн рублей. Эта нереальная — просто фантастическая — сумма, о которой мы даже не могли мечтать. Она позволяет не только восстановить жизнедеятельность на месте пожара, но и начать наконец строительство нового „Надиного Ковчега“ в Кольцово», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 21 марта 2023 года в приюте для животных «Надин Ковчег» случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. После чего свердловчане сплотились для оказания финансовой помощи учреждению.

Екатеринбургскому приюту для животных собрали более 10 млн рублей на восстановление после пожара, в котором погибли полсотни кошек и собак. Информация об этом появилась в сообществе «Дом-приют Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте». «За первые несколько дней после пожара на карту Надежды [основатель приюта] поступило 10,4 млн рублей. Эта нереальная — просто фантастическая — сумма, о которой мы даже не могли мечтать. Она позволяет не только восстановить жизнедеятельность на месте пожара, но и начать наконец строительство нового „Надиного Ковчега“ в Кольцово», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 21 марта 2023 года в приюте для животных «Надин Ковчег» случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. После чего свердловчане сплотились для оказания финансовой помощи учреждению.