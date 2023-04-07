Пригожин: ЧВК «Вагнер» готовится взять железнодорожный вокзал в Бахмуте

07 апреля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

В районе Ж/Д вокзала в Бахмуте идут ожесточенные бои Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» ведет ожесточенные бои за железнодорожный вокзал в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин. «Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК „Вагнер“ ведут там ожесточенные бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал информацию о том, что объект перешел под контроль Вооруженных сил РФ.

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» ведет ожесточенные бои за железнодорожный вокзал в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин. «Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК „Вагнер“ ведут там ожесточенные бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал информацию о том, что объект перешел под контроль Вооруженных сил РФ.