Пригожин: ЧВК «Вагнер» готовится взять железнодорожный вокзал в Бахмуте

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База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, штурм, спецназ, обстрел, чвк, сво, армия россии, ночной бой, полевой выход
В районе Ж/Д вокзала в Бахмуте идут ожесточенные бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» ведет ожесточенные бои за железнодорожный вокзал в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

«Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК „Вагнер“ ведут там ожесточенные бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал информацию о том, что объект перешел под контроль Вооруженных сил РФ.

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Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» ведет ожесточенные бои за железнодорожный вокзал в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель компании Евгений Пригожин. «Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК „Вагнер“ ведут там ожесточенные бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал информацию о том, что объект перешел под контроль Вооруженных сил РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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