Следователи из ХМАО отправили в зону СВО тактические костюмы

Сотрудники следственного комитета из ХМАО в рамках поддержки земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации, приобрели и отправили на фронт тактические сезонные камуфляжные костюмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«В марте штабом по оказанию помощи участникам специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был отправлен груз с необходимыми товарами. На собранные сотрудниками следственного управления денежные средства были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлой отправке груза для танкистов приобретались квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. Отправляются также посылки с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями.
Ранее URA.RU сообщало, что в зону проведения специальной военной операции из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Среди них — восстановленные кареты скорой помощи и высвобожденная муниципалитетами техника.
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