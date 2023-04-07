Следователи из ХМАО отправили в зону СВО тактические костюмы

08 апреля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Офицерами ведомства для бойцов закуплены сезонные камуфляжные костюмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники следственного комитета из ХМАО в рамках поддержки земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации, приобрели и отправили на фронт тактические сезонные камуфляжные костюмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «В марте штабом по оказанию помощи участникам специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был отправлен груз с необходимыми товарами. На собранные сотрудниками следственного управления денежные средства были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлой отправке груза для танкистов приобретались квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. Отправляются также посылки с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями. Ранее URA.RU сообщало, что в зону проведения специальной военной операции из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Среди них — восстановленные кареты скорой помощи и высвобожденная муниципалитетами техника.

Сотрудники следственного комитета из ХМАО в рамках поддержки земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации, приобрели и отправили на фронт тактические сезонные камуфляжные костюмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «В марте штабом по оказанию помощи участникам специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был отправлен груз с необходимыми товарами. На собранные сотрудниками следственного управления денежные средства были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлой отправке груза для танкистов приобретались квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. Отправляются также посылки с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями. Ранее URA.RU сообщало, что в зону проведения специальной военной операции из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Среди них — восстановленные кареты скорой помощи и высвобожденная муниципалитетами техника.