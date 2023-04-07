07 апреля 2023
06 апреля 2023

Следователи из ХМАО отправили в зону СВО тактические костюмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург, камуфляж, военная форма
Офицерами ведомства для бойцов закуплены сезонные камуфляжные костюмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники следственного комитета из ХМАО в рамках поддержки земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации, приобрели и отправили на фронт тактические сезонные камуфляжные костюмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В марте штабом по оказанию помощи участникам специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был отправлен груз с необходимыми товарами. На собранные сотрудниками следственного управления денежные средства были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлой отправке груза для танкистов приобретались квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. Отправляются также посылки с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями.

Ранее URA.RU сообщало, что в зону проведения специальной военной операции из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Среди них — восстановленные кареты скорой помощи и высвобожденная муниципалитетами техника.

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Сотрудники следственного комитета из ХМАО в рамках поддержки земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации, приобрели и отправили на фронт тактические сезонные камуфляжные костюмы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «В марте штабом по оказанию помощи участникам специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был отправлен груз с необходимыми товарами. На собранные сотрудниками следственного управления денежные средства были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлой отправке груза для танкистов приобретались квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. Отправляются также посылки с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями. Ранее URA.RU сообщало, что в зону проведения специальной военной операции из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Среди них — восстановленные кареты скорой помощи и высвобожденная муниципалитетами техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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