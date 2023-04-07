Водителя скорой в Челябинской области уволили за отказ носить спецодежду не по размеру

Главврач станции скорой помощи утверждает, что водителя уволили за дисциплинарные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель скорой помощи в Сатке (Челябинская область) пожаловался на то, что его уволили за отказ носить спецодежду большего размера. В медучреждении посчитали это нарушением санитарных норм.

«Зимой меня уволили за то, что я отказался носить штаны от спецодежды, потому что они были больше по размеру, было неудобно ходить. Я попросил поменять размер, мне отказали. В итоге меня уволили за несоблюдение санитарных норм», — рассказал водитель telegram-каналу Ural Mash.

Он уточнил, что до увольнения был разговор с главным врачом, который и предложил ему уволится. Через полтора месяца мужчина через суд добился восстановления на работе. Он также жалуется, что водителей заставляют ремонтировать машины скорой помощи на территории станции, хотя это должна делать специализированная организация.

Главный врач ГБУЗ «ССМП города Сатка» Константин Лаптев заявил, что водителя уволили за дисциплинарное нарушение, когда он отказался осуществлять мелкосрочный ремонт автомобиля скорой помощи. За него это сделали другие сотрудники. По словам Лаптева, утверждение насчет спецодежды — это фейк. Редакция URA.RU направила запрос в минздрав Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее жители Копейска жаловались на техническое состояние машин скорой помощи. Они указывали на ржавчину на кузовах, лысые покрышки и трещины на стекле. На станции скорой помощи заявили, что половина машин прошла техосмотр.