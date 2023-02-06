Скорая помощь Копейска ответила на претензии по неисправным машинам

Скорая помощь Копейска заявила о своевременном прохождении техосмотра

На станции СМП заявили о своевременном прохождении техосмотра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) в Копейске Челябинской области обслуживают 12 автомобилей, семь из которых уже прошли техосмотр. На станции СМП URA.RU ответили на претензии горожан о плохом техническом состоянии машин.

«На станции скорой медицинской помощи Копейска круглосуточно работает 10-11 бригад скорой помощи. Обслуживают вызовы 12 автомобилей разных моделей (Пежо, УАЗ, Соболь, Луидор, ГАЗ, Форд). Из них семь автомобилей уже прошли техосмотр, четыре готовятся к прохождению по истечению срока от предыдущего ТО», — заявили URA.RU на станции СМП.

В сообщении указано, что еще один автомобиль пройдет техосмотр в ближайшее время, после того как в соответствии с договором с ООО «Боравтостекло» будет заменено лобовое стекло. Кроме того, своевременно производится замена покрышек. Новые колеса выдаются водителям для замены старых после определенного километража пробега, а именно, 60 тысяч км и до 10 лет эксплуатации.

Ранее жители Копейска пожаловались на неудовлетворительное состояние автомобилей скорой помощи в Копейске. Они заявили о ржавчине на кузовах, «лысых» покрышках и трещинах на стекле.