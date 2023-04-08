Орешкин и Греф посетили Сургут, силовика ждет награда министра: события в ХМАО за неделю

Орешкин и Греф посетили Сургут, силовик ждет награду министра: события в ХМАО за неделю

09 апреля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин и Герман Греф посетили ХМАО с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Сбербанка Герман Греф посетили с рабочим визитом Сургут. Глава полиции Нижневартовска Фанис Хаматов ждет награду от главы МВД Владимира Колокольцева. URA.RU приводит подборку главных событий в ХМАО за неделю с 3 по 9 апреля. Президент «Сбербанка» Герман Греф в ходе рабочего визита в Сургут открыл кампус «Школы 21», который станет частью проекта по созданию IT-школ, реализуемый «Сбером». Проект создан для обучения IT-специалистов, не уступающих лучшим мировым профессионалам.

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Помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Сбербанка Герман Греф посетили с рабочим визитом Сургут. Глава полиции Нижневартовска Фанис Хаматов ждет награду от главы МВД Владимира Колокольцева. URA.RU приводит подборку главных событий в ХМАО за неделю с 3 по 9 апреля.