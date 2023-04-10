Силовики не станут добиваться отставки задержанного ФСБ главы челябинского района

Сам Николай Шиманович находится сейчас под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура не будет добиваться отстранения задержанного ФСБ главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Об этом сообщил URA.RU 10 апреля источник в силовых структурах.

«Инкриминируемое Шимановичу преступление (хищение векселя компании, на которую он работал как адвокат — прим. URA.RU) не относится к его деятельности на посту главы. Соответственно, у надзорного ведомства нет повода вносить представление о его отстранении. Если бы Шиманович совершил преступление, руководя районом — было бы иначе», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры по Челябинской области пообещали уточнить информацию. Сам чиновник, по информации агентства, не признает вину и игнорирует попытки властей Челябинской области добиться от него заявления о добровольной отставке.

Шимановича задержали 4 апреля в его доме, расположенном в Трехгорном. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава похитил вексель одной из компании, которую представлял в суде во времена работы адвокатом. На вырученные от продажи векселя средства Шиманович приобрел дочери квартиру в Санкт-Петербурге. В этой квартире, как и в его доме, прошли оперативно-следственные мероприятия. В связи с болезнью чиновника суд счел возможным отправить его не в СИЗО, а под домашний арест.