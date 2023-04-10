В Челябинске отключат один из светофоров на Комсомольском проспекте

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
Светофоры будут выключены 11 апреля с 9:00 до 18:00 Фото:

В Челябинске 11 апреля отключат светофоры на одном из перекрестков Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского комитета дорожного хозяйства.

«11 апреля планируется отключение светофоров. Работы будут проведены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского», — уточнили в пресс-службе.

Светофоры отключат в 09:00. Их работа возобновится с 18:00.

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В Челябинске 11 апреля отключат светофоры на одном из перекрестков Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского комитета дорожного хозяйства. «11 апреля планируется отключение светофоров. Работы будут проведены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского», — уточнили в пресс-службе. Светофоры отключат в 09:00. Их работа возобновится с 18:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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