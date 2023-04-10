В Челябинске отключат один из светофоров на Комсомольском проспекте

Светофоры будут выключены 11 апреля с 9:00 до 18:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 11 апреля отключат светофоры на одном из перекрестков Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского комитета дорожного хозяйства.

«11 апреля планируется отключение светофоров. Работы будут проведены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского», — уточнили в пресс-службе.

Светофоры отключат в 09:00. Их работа возобновится с 18:00.