Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве челябинского юноши

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства подростка в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата управления.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Конфликт в социальных сетях, переросший в поножовщину, произошел в воскресенье, 9 апреля, возле ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска. 17-летний подросток получил два удара ножом, от которых скончался на месте. Подозреваемым оказался выходец из Средней Азии. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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