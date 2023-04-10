Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве челябинского юноши

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании убийства подростка Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства подростка в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата управления.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Конфликт в социальных сетях, переросший в поножовщину, произошел в воскресенье, 9 апреля, возле ТРК «Космос» на северо-западе Челябинска. 17-летний подросток получил два удара ножом, от которых скончался на месте. Подозреваемым оказался выходец из Средней Азии. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).