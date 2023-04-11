Тяжелобольных свердловских пациентов перевозят с помощью вертолета «АНСАТ»

Вертолеты «АНСАТ» производят на Казанском вертолетном заводе Фото: URA.RU

В Свердловской области тяжелобольных пациентов перевозят на вертолете, который производят на Казанском вертолетном заводе. Экспонат вертушки представлен на медицинской выставке, которая стартовала в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Свердловская служба санитарной авиации использует для полетов вертолеты „АНСАТ“, которые производятся на предприятии АО „Казанский вертолетный завод“. Воздушное судно имеет максимальный взлетный вес 3600 кг, а максимальная дальность на которую могут перевезти пациента составляет 505 км», — передает журналист URA.RU.

Всего на территории Свердловской области летают четыре вертолета казанского предприятия. «В области создано 39 взлетных площадок. Вертолетов „АНСАТ“ в регионе представлено 4 единицы. Три вертолета дислоцируются у здания ТЦМК (территориальный центр медицины катастроф — прим. ред.), а один работает на севере Свердловской области», — отмечает корреспондент агентства.

Медицинская международная выставка «Здравоохранение Урала 2023» проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля. Предприятия, производящие медицинскую технику, демонстрируют свою продукцию на территории «ЭКСПО-центра».