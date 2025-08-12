В Екатеринбурге закатят концерт в поддержку пострадавшей в жутком ДТП байкерши

Мотосообщество устроит в Екатеринбурге большой благотворительный концерт в поддержку байкерши Надежды Гугумберидзе, которая пострадала в аварии с «охотником на мотоциклистов» Александром Громом. Мероприятие состоится 15 августа в клубе «Нирвана» (ул. Шевченко, 9), рассказали организаторы.
«Сообщество „Мотодвиж Екатеринбург“, родные Нади и клуб „Нирвана club“ при поддержке Ассоциации Уральских Мотоклубов приглашают всех на благотворительный концерт!» — написали мотоциклисты в соцсетях.
На сцене выступят рок-группы Sucker punch, «Граница Городов», The Choppers и Dead Souls. «Неважно, мотоциклист вы или нет, знали Надю лично или только что узнали ее историю. Если в вашем сердце есть сочувствие и желание помочь — приходите», — призвали организаторы мероприятия.
Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. По предварительным данным, Гром выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии.
Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском. Силовики возбудили на него уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!