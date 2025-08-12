В Екатеринбурге закатят концерт в поддержку пострадавшей в жутком ДТП байкерши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благотворительный концерт пройдет в клубе «Нирвана»
Благотворительный концерт пройдет в клубе «Нирвана» Фото:

Мотосообщество устроит в Екатеринбурге большой благотворительный концерт в поддержку байкерши Надежды Гугумберидзе, которая пострадала в аварии с «охотником на мотоциклистов» Александром Громом. Мероприятие состоится 15 августа в клубе «Нирвана» (ул. Шевченко, 9), рассказали организаторы.

«Сообщество „Мотодвиж Екатеринбург“, родные Нади и клуб „Нирвана club“ при поддержке Ассоциации Уральских Мотоклубов приглашают всех на благотворительный концерт!» — написали мотоциклисты в соцсетях.

На сцене выступят рок-группы Sucker punch, «Граница Городов», The Choppers и Dead Souls. «Неважно, мотоциклист вы или нет, знали Надю лично или только что узнали ее историю. Если в вашем сердце есть сочувствие и желание помочь — приходите», — призвали организаторы мероприятия.

Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. По предварительным данным, Гром выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии.

Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском. Силовики возбудили на него уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотосообщество устроит в Екатеринбурге большой благотворительный концерт в поддержку байкерши Надежды Гугумберидзе, которая пострадала в аварии с «охотником на мотоциклистов» Александром Громом. Мероприятие состоится 15 августа в клубе «Нирвана» (ул. Шевченко, 9), рассказали организаторы. «Сообщество „Мотодвиж Екатеринбург“, родные Нади и клуб „Нирвана club“ при поддержке Ассоциации Уральских Мотоклубов приглашают всех на благотворительный концерт!» — написали мотоциклисты в соцсетях. На сцене выступят рок-группы Sucker punch, «Граница Городов», The Choppers и Dead Souls. «Неважно, мотоциклист вы или нет, знали Надю лично или только что узнали ее историю. Если в вашем сердце есть сочувствие и желание помочь — приходите», — призвали организаторы мероприятия. Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. По предварительным данным, Гром выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии. Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что Гром якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском. Силовики возбудили на него уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...