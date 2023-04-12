РИАН: армия РФ получит первый снайперский комплекс «Робоснайпер»

12 апреля 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Снайпер будет работать дистанционно, выяснили РИА Новости Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская разработка — дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» — поступит на вооружение бойцов РФ в самое ближайшее время. Он уже прошел все необходимые испытания. Об этом рассказали источники, знакомые с вопросом. «Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с „Лобаев Роботикс“ завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса „Робоснайпер“. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — цитируют слова источника РИА Новости. По словам источника, винтовка стала продолжением проекта «Антимайдан-Рубеж». Пока ее показатели держатся в тайне, однако известно, что ее специально разрабатывали для борьбы против небольших беспилотных аппаратов, чтобы сэкономить дорогие ракеты. Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал торпеды РФ «Посейдон» оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Кроме того, на военном полигоне в России начались испытания колесных боевых бронемашин на платформе «Бумеранг» — БТР К-16 и БМП К-17.

Российская разработка — дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» — поступит на вооружение бойцов РФ в самое ближайшее время. Он уже прошел все необходимые испытания. Об этом рассказали источники, знакомые с вопросом. «Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с „Лобаев Роботикс“ завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса „Робоснайпер“. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — цитируют слова источника РИА Новости. По словам источника, винтовка стала продолжением проекта «Антимайдан-Рубеж». Пока ее показатели держатся в тайне, однако известно, что ее специально разрабатывали для борьбы против небольших беспилотных аппаратов, чтобы сэкономить дорогие ракеты. Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал торпеды РФ «Посейдон» оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Кроме того, на военном полигоне в России начались испытания колесных боевых бронемашин на платформе «Бумеранг» — БТР К-16 и БМП К-17.