РИАН: армия РФ получит первый снайперский комплекс «Робоснайпер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, снайпер, огнестрельное оружие, снайперская винтовка
Снайпер будет работать дистанционно, выяснили РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская разработка — дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» — поступит на вооружение бойцов РФ в самое ближайшее время. Он уже прошел все необходимые испытания. Об этом рассказали источники, знакомые с вопросом.

«Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с „Лобаев Роботикс“ завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса „Робоснайпер“. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — цитируют слова источника РИА Новости.

По словам источника, винтовка стала продолжением проекта «Антимайдан-Рубеж». Пока ее показатели держатся в тайне, однако известно, что ее специально разрабатывали для борьбы против небольших беспилотных аппаратов, чтобы сэкономить дорогие ракеты.

Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал торпеды РФ «Посейдон» оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Кроме того, на военном полигоне в России начались испытания колесных боевых бронемашин на платформе «Бумеранг» — БТР К-16 и БМП К-17.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская разработка — дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» — поступит на вооружение бойцов РФ в самое ближайшее время. Он уже прошел все необходимые испытания. Об этом рассказали источники, знакомые с вопросом. «Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с „Лобаев Роботикс“ завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса „Робоснайпер“. В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения», — цитируют слова источника РИА Новости. По словам источника, винтовка стала продолжением проекта «Антимайдан-Рубеж». Пока ее показатели держатся в тайне, однако известно, что ее специально разрабатывали для борьбы против небольших беспилотных аппаратов, чтобы сэкономить дорогие ракеты. Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал торпеды РФ «Посейдон» оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Кроме того, на военном полигоне в России начались испытания колесных боевых бронемашин на платформе «Бумеранг» — БТР К-16 и БМП К-17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...