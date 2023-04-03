РИАН: Россия начала испытания новых боевых машин пехоты К-17

04 апреля 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

За основу новых БМП взяли платформу «Бумеранг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России приступили к испытаниям новых колесных боевых машин для транспортировки пехотинцев. Они созданы на хорошо зарекомендовавшей себя унифицированной платформе «Бумеранг», сообщил источник, знакомый с деталями производства. «На российском военном полигоне начались госиспытания колесных боевых машин на платформе „Бумеранг“ — БТР К-16 и БМП К-17. Завершение государственных испытаний запланировано на конец текущего года», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. В открытых источниках указано, что одним из главных преимуществ платформы «Бумеранг» является ее многослойная броня и усиленная противоминная защита. Двигатель машины расположен в передней части корпуса, что позволяет быстро высаживать и забирать десант с кормы. Ранее сообщалось, что в РФ разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. При создании машины разработчики учитывали пожелания разведчиков, принимающих участие в спецоперации. Российские конструкторы создали также наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронетехники. Помимо прочего, он хорошо зарекомендовал себя при уничтожении пехоты противника в окопах. Кроме того, в России ведутся работы по созданию новых боевых самолетов. Они должны заменить противолодочные аппараты Ил-38. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России приступили к испытаниям новых колесных боевых машин для транспортировки пехотинцев. Они созданы на хорошо зарекомендовавшей себя унифицированной платформе «Бумеранг», сообщил источник, знакомый с деталями производства. «На российском военном полигоне начались госиспытания колесных боевых машин на платформе „Бумеранг“ — БТР К-16 и БМП К-17. Завершение государственных испытаний запланировано на конец текущего года», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. В открытых источниках указано, что одним из главных преимуществ платформы «Бумеранг» является ее многослойная броня и усиленная противоминная защита. Двигатель машины расположен в передней части корпуса, что позволяет быстро высаживать и забирать десант с кормы. Ранее сообщалось, что в РФ разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. При создании машины разработчики учитывали пожелания разведчиков, принимающих участие в спецоперации. Российские конструкторы создали также наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронетехники. Помимо прочего, он хорошо зарекомендовал себя при уничтожении пехоты противника в окопах. Кроме того, в России ведутся работы по созданию новых боевых самолетов. Они должны заменить противолодочные аппараты Ил-38.