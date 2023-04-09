09 апреля 2023

В США испугались российского «оружия апокалипсиса»

Американский журнал Popular Mechanics назвал торпеды РФ «Посейдон» оружием апокалипсиса
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, всплытие
Торпеда «Посейдон» имеет почти неисчерпаемую выносливость Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские ядерные торпеды «Посейдон» являются настоящим оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Об этом написали в американском журнале Popular Mechanics.

«Россия строит новые подводные лодки для запуска своих ужасающих торпед апокалипсиса», — написали в издании. В материале подчеркнули, что торпеда «Посейдон» имеет ядерную мощность около двух мегатонн, а также обладает большой дальностью и практически неисчерпаемой выносливостью.

Ранее западные СМИ писали, что торпеды «Посейдон» способны нанести катастрофический ущерб Великобритании. Профессор Эндрю Футтер заявил, что снаряды могут разрушить прибрежные города Соединенного Королевства, пишет MK.RU.

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Российские ядерные торпеды «Посейдон» являются настоящим оружием апокалипсиса. Они имеют большую ядерную мощность и значительную дальность действия. Об этом написали в американском журнале Popular Mechanics. «Россия строит новые подводные лодки для запуска своих ужасающих торпед апокалипсиса», — написали в издании. В материале подчеркнули, что торпеда «Посейдон» имеет ядерную мощность около двух мегатонн, а также обладает большой дальностью и практически неисчерпаемой выносливостью. Ранее западные СМИ писали, что торпеды «Посейдон» способны нанести катастрофический ущерб Великобритании. Профессор Эндрю Футтер заявил, что снаряды могут разрушить прибрежные города Соединенного Королевства, пишет MK.RU.
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