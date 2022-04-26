Патрушев раскрыл задачу военных РФ на Украине

26 апреля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Цель денацификации — разгромить плацдарм неонацизма у границ РФ, заявил Патрушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задачей спецоперации России на Украине заключается в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у границ России. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян. Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», — сказал Патрушев в интервью «Российской Газете». Он также отметил, что необходимость демилитаризации вызвана тем, что Украина представляет угрозу России. «В том числе, с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — подытожил он. Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Задачей спецоперации России на Украине заключается в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у границ России. С таким мнением выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян. Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», — сказал Патрушев в интервью «Российской Газете». Он также отметил, что необходимость демилитаризации вызвана тем, что Украина представляет угрозу России. «В том числе, с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — подытожил он. Россия с 24 февраля начала на Украине спецоперацию. Ее целями власти РФ назвали демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту Донбасса. Москва и Киев проводят переговоры, а войска РФ поражают военную инфраструктуру Украины. 26 апреля в Минобороны Великобритании заявили, что Украина имеет право атаковать регионы РФ.