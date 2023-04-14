Студенты, отравившиеся в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге, подали иски на 100 тысяч рублей

Заведение «У Аро» ожидает пять исков от отравившихся студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские студенты, которые отравились в закусочной «У Аро», подали иски против заведения. Они планируют взыскать по 100 тысяч рублей.

«Одно заявление уже начали рассматривать, сегодня начнется процесс по второму. Моральный вред заявлен в размере 100 тысяч каждому», — сообщил E1 юрист Вячеслав Никифоров, который представляет интересы одного из студентов. Всего подготовлено пять исков с целью компенсировать расходы на лечение и моральный вред.

Ранее URA.RU рассказывало об отравлении 12 человек в павильоне быстрого питания «У Аро» в Екатеринбурге. У посетителей выявили острую кишечную инфекцию. Большая часть пострадавших оказались студентами 16-17 лет. Спустя месяц другая вспышка случилась в этом же заведении на ул. Волгоградской: там заболели пять человек. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что они могут обратиться в суд за возмещением морального и материального ущерба.