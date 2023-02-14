Закусочная в Екатеринбурге заплатит клиентам за страдания

В Екатеринбурге в сети «У Аро» произошло второе массовое отравление шаурмой

Работа обоих кафе шаурмичной приостановлена на 90 дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После окончания проверок в сети шаурмичных «У Аро», где случилось второе за месяц массовое отравление, пострадавшие смогут обратиться в суд за возмещением морального и материального ущерба. Помощь в этом им окажут специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Когда закончатся все надзорные мероприятия, мы будем помогать пострадавшим. Они имеют право на компенсацию материального ущерба, куда входит не только стоимость шаурмы (хотя и она тоже), но и затраты человека на лечение, недополученный доход из-за больничного. Также пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию морального ущерба, потому что понесли физические страдания», — объяснила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Она добавила, что специалисты по защите прав потребителя помогут пострадавшим с составлением иска, с оформлением подтверждающих документов и будут сопровождать людей в суде. Первое отравление в сети фаст-фуда «У Аро» произошло в январе в кафе на улице Декабристов: после посещения заведения острую кишечную инфекцию подхватили 12 человек. Спустя месяц другая вспышка случилась в шаурмичной на Волгоградской: там норовирусом заболели пять человек. В обоих случаях среди пострадавших есть подростки.