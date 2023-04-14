Задержанная ФСБ экс-сотрудница челябинского министерства признала вину

Галина Юрина находится под подпиской о невыезде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержанная сотрудниками УФСБ по Челябинской области экс-сотрудница отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки региона Галина Юрина призналась в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Юрина призналась в получении взяток, раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В министерстве образования региона URA.RU сообщили, что Юрина была уволена за несколько дней до задержания. Следствию оказывается необходимое содействие.

Юрину задержали 11 апреля по подозрению в получении взяток. По версии следствия, они незаконно оформляла лицензии для некоторых образовательных организаций. Ее задержали во дворе жилого дома во время разговора с знакомым.