Задержанная ФСБ экс-сотрудница челябинского министерства признала вину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, признание вины, заключение, наручники
Галина Юрина находится под подпиской о невыезде Фото:

Задержанная сотрудниками УФСБ по Челябинской области экс-сотрудница отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки региона Галина Юрина призналась в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Юрина призналась в получении взяток, раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В министерстве образования региона URA.RU сообщили, что Юрина была уволена за несколько дней до задержания. Следствию оказывается необходимое содействие.

Юрину задержали 11 апреля по подозрению в получении взяток. По версии следствия, они незаконно оформляла лицензии для некоторых образовательных организаций. Ее задержали во дворе жилого дома во время разговора с знакомым.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Задержанная сотрудниками УФСБ по Челябинской области экс-сотрудница отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки региона Галина Юрина призналась в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Юрина призналась в получении взяток, раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В министерстве образования региона URA.RU сообщили, что Юрина была уволена за несколько дней до задержания. Следствию оказывается необходимое содействие. Юрину задержали 11 апреля по подозрению в получении взяток. По версии следствия, они незаконно оформляла лицензии для некоторых образовательных организаций. Ее задержали во дворе жилого дома во время разговора с знакомым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...