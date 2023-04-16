16 апреля 2023

Екатеринбургский суд арестовал второго подростка, подозреваемого в насилии над ребенком

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Второй подросток, подозреваемый в насилии проведет в колонии до 11 июня 2023 года Фото:
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Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В екатеринбургском Чкаловском районном суде взят под арест второй подросток, подозреваемый в сексуальном насилии над 12-летним учеником спецшколы №124. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Решением суда с 15 апреля по 11 июня 2023 года подросток проведет в Кировградской колонии для несовершеннолетних», — сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился к представителю Чкаловского райсуда за комментарием. Во время звонка линия была занята.

Ранее URA.RU сообщало о сексуальном насилии над несовершеннолетними в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Издеваться над младшими детьми и насиловать их подростков подбивал старший воспитатель школы. Первый подозреваемый подросток был арестован сроком до 11 июня. Второго подозреваемого задержали в торговом центре Сысерти.

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В екатеринбургском Чкаловском районном суде взят под арест второй подросток, подозреваемый в сексуальном насилии над 12-летним учеником спецшколы №124. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Решением суда с 15 апреля по 11 июня 2023 года подросток проведет в Кировградской колонии для несовершеннолетних», — сказано в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился к представителю Чкаловского райсуда за комментарием. Во время звонка линия была занята. Ранее URA.RU сообщало о сексуальном насилии над несовершеннолетними в спецшколе № 124 в Екатеринбурге. Издеваться над младшими детьми и насиловать их подростков подбивал старший воспитатель школы. Первый подозреваемый подросток был арестован сроком до 11 июня. Второго подозреваемого задержали в торговом центре Сысерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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