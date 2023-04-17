Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области установили новый порядок на запуск дронов. Без специального разрешения запрещено использовать беспилотные воздушные суда, в том числе квадрокоптеры в виде детских игрушек и с максимальной массой до 0,15 кг. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Исключение сделано для квадрокоптеров, используемых органами госвласти и местного самоуправления, а также оборонных предприятий. Решением оперштаба области от 11 апреля 2023 года определен алгоритм принятия решений о возможности использования квадрокоптеров в порядке исключения», — сообщили в пресс-службе.

Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотнника организации необходимо обратиться с заявлением установленного образца в орган местного самоуправления над территорией которого планируется выполнение полетов. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение четырех рабочих дней.

Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения. Там отмечают, что ограничения на полеты квадрокоптеров в регионе введены в целях безопасности жителей и объектов инфраструктуры.