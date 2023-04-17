В Челябинской области установили новый порядок на запуск дронов

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Фото:

В Челябинской области установили новый порядок на запуск дронов. Без специального разрешения запрещено использовать беспилотные воздушные суда, в том числе квадрокоптеры в виде детских игрушек и с максимальной массой до 0,15 кг. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Исключение сделано для квадрокоптеров, используемых органами госвласти и местного самоуправления, а также оборонных предприятий. Решением оперштаба области от 11 апреля 2023 года определен алгоритм принятия решений о возможности использования квадрокоптеров в порядке исключения», — сообщили в пресс-службе.

Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотнника организации необходимо обратиться с заявлением установленного образца в орган местного самоуправления над территорией которого планируется выполнение полетов. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение четырех рабочих дней.

Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения. Там отмечают, что ограничения на полеты квадрокоптеров в регионе введены в целях безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

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В Челябинской области установили новый порядок на запуск дронов. Без специального разрешения запрещено использовать беспилотные воздушные суда, в том числе квадрокоптеры в виде детских игрушек и с максимальной массой до 0,15 кг. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе регионального правительства. «Исключение сделано для квадрокоптеров, используемых органами госвласти и местного самоуправления, а также оборонных предприятий. Решением оперштаба области от 11 апреля 2023 года определен алгоритм принятия решений о возможности использования квадрокоптеров в порядке исключения», — сообщили в пресс-службе. Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотнника организации необходимо обратиться с заявлением установленного образца в орган местного самоуправления над территорией которого планируется выполнение полетов. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение четырех рабочих дней. Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения. Там отмечают, что ограничения на полеты квадрокоптеров в регионе введены в целях безопасности жителей и объектов инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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