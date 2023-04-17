17 апреля 2023

Екатеринбуржцев ожидает транспортный коллапс возле парка Маяковского

Власти Екатеринбурга закроют переулок Базовый из-за строительства транспортной развязки
© Служба новостей «URA.RU»
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Переулок Базовый будет недоступен до 12 мая
Переулок Базовый будет недоступен до 12 мая Фото:

Часть Базового переулка в Екатеринбурге перекроют из-за строительства транспортной развязки. Дорогу закроют с 29 апреля по 12 мая. Об этом URA.RU рассказали в администрации города

«Специалисты ООО „АльмакорГруп“ закроют движение транспорта по переулку Базовому в районе дома № 4 с 29 апреля по 12 мая 2023 года», — заявили в мэрии. Ограничение движения коснется пересечения переулка с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Водителям предлагают путь объезда по улице Яламова. «Вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта „Лесотехнический университет“», — рассказали в пресс-службе.

На пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта ведется строительство нового моста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки у концерна «Калина» 500 млн рублей.

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Часть Базового переулка в Екатеринбурге перекроют из-за строительства транспортной развязки. Дорогу закроют с 29 апреля по 12 мая. Об этом URA.RU рассказали в администрации города «Специалисты ООО „АльмакорГруп“ закроют движение транспорта по переулку Базовому в районе дома № 4 с 29 апреля по 12 мая 2023 года», — заявили в мэрии. Ограничение движения коснется пересечения переулка с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Водителям предлагают путь объезда по улице Яламова. «Вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта „Лесотехнический университет“», — рассказали в пресс-службе. На пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта ведется строительство нового моста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил для строительства развязки у концерна «Калина» 500 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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