Соратник Ройзмана*, убивший пенсионерку, решил выйти из колонии

Экс-депутат екатеринбургской гордумы Кинев, друживший с Ройзманом*, не смог покинуть колонию

18 апреля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Олег Кинев осужден за убийство в 2016 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, отправленный в колонию на 16 лет за убийство пенсионерки, попросил выпустить его и назначить более мягкое наказание. Заседание перенесли из-за неявки адвоката мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Кинев считается соратником экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). «Судья перенес процесс на 25 апреля, заседание пройдет в 12:50», — заявили в пресс-службе. Это случилось из-за того, что адвокат Кинева не смогла прийти на заседание. В 2013 году пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Ройзману, находившемуся на посту мэра, и попросила поселить в ее доме престарелых. Ройзман поручил заняться этим Киневу, однако позднее пенсионерка пожаловалась на депутата, сказав, что тот пытался переписать ее квартиру на себя. Позднее Ледовскую нашли мертвой. Следователи доказали, что заказчиком убийства выступил Кинев. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, отправленный в колонию на 16 лет за убийство пенсионерки, попросил выпустить его и назначить более мягкое наказание. Заседание перенесли из-за неявки адвоката мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Кинев считается соратником экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). «Судья перенес процесс на 25 апреля, заседание пройдет в 12:50», — заявили в пресс-службе. Это случилось из-за того, что адвокат Кинева не смогла прийти на заседание. В 2013 году пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Ройзману, находившемуся на посту мэра, и попросила поселить в ее доме престарелых. Ройзман поручил заняться этим Киневу, однако позднее пенсионерка пожаловалась на депутата, сказав, что тот пытался переписать ее квартиру на себя. Позднее Ледовскую нашли мертвой. Следователи доказали, что заказчиком убийства выступил Кинев. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.