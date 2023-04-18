В Пермском крае повышают зарплаты учителям и воспитателям

На индексацию зарплат власти выделили 1,3 млрд рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Муниципалитеты Пермского края получат из регионального бюджета 1,3 млрд субсидий на повышение зарплат учителям и воспитателям. Соответствующее постановление 19 апреля было принято на заседании правительства. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Повышение проходит в рамках исполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина.

«Принято решение перераспределить 1,3 млрд рублей на повышение зарплат педагогическим работникам и воспитателям. Мы постоянно следим за исполнением „майских указов“, то есть, по сути дела, за уровнем зарплат», — отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Сейчас средняя заработная плата составляет 38,5 тысячи рублей в детских садах и 42,8 тысячи рублей в школах, рассказала замминистра образования Наталья Зверева. После индексации она вырастет на 5,8 и 6,3% соответственно.

В пресс-службе министерства образования Пермского края пояснили, что точные даты повышения пока неизвестны. Это будет зависеть от муниципалитетов и конкретных образовательных учреждений. «Лимиты до них доведены. Надеемся, что индексация пройдет в мае—июне», — отметили в пресс-службе.