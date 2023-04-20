20 апреля 2023

В Челябинске восьмиклассник выпал с балкона многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Текслера по недостроенным домам. Челябинск, балкон, недвижимость, недвижимость, новостройки, жилье, абстрактно
Подросток сорвался с высоты Фото:

В Челябинске с балкона многоэтажного дома выпал восьмиклассник. Как 21 марта URA.RU сообщил источник, подросток упал с высоты восьмого этажа.

«Мальчик был доставлен в детскую областную больницу. Характер травм говорит о падении с высоты. Ему была оказана медицинская помощь», — рассказал источник.

По данным URA.RU, многоэтажка расположена в Ленинском районе города. Приехавшие на вызов медики экстренно транспортировали школьника в медучреждение.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что семья мальчика в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На учете в полиции подросток не состоял. По данному инциденту проводится проверка.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. Там посоветовали связаться с детской областной клинической больницей. В пресс-службе медучреждения на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с балкона многоэтажного дома выпал восьмиклассник. Как 21 марта URA.RU сообщил источник, подросток упал с высоты восьмого этажа. «Мальчик был доставлен в детскую областную больницу. Характер травм говорит о падении с высоты. Ему была оказана медицинская помощь», — рассказал источник. По данным URA.RU, многоэтажка расположена в Ленинском районе города. Приехавшие на вызов медики экстренно транспортировали школьника в медучреждение. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что семья мальчика в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На учете в полиции подросток не состоял. По данному инциденту проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. Там посоветовали связаться с детской областной клинической больницей. В пресс-службе медучреждения на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...