В Челябинске восьмиклассник выпал с балкона многоэтажки

В Челябинске с балкона многоэтажного дома выпал восьмиклассник. Как 21 марта URA.RU сообщил источник, подросток упал с высоты восьмого этажа.
«Мальчик был доставлен в детскую областную больницу. Характер травм говорит о падении с высоты. Ему была оказана медицинская помощь», — рассказал источник.
По данным URA.RU, многоэтажка расположена в Ленинском районе города. Приехавшие на вызов медики экстренно транспортировали школьника в медучреждение.
В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что семья мальчика в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На учете в полиции подросток не состоял. По данному инциденту проводится проверка.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. Там посоветовали связаться с детской областной клинической больницей. В пресс-службе медучреждения на звонок не ответили.
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