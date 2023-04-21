В свердловском городе отменили первомайскую демонстрацию

Вместо шествия пройдет семейный праздник в парке (архивное фото)
Власти Ревды (Свердловская область) отменили традиционное первомайское шествие. Вместо этого в городе пройдет семейный праздник в парке Дворца культуры, сообщили в пресс-службе администрации Ревды.
«Первомайское шествие в Ревде отменяется, решение принято организационным комитетом на основании поступивших рекомендаций. Вместо этого в парке ДК состоится семейный праздник», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». В Ревде праздник первомая начнется в 12:00.
Ранее в Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы проведут митинг на «Екатеринбург Арене».
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