22 апреля 2023

В Свердловской области вспыхнул лесной пожар рядом с домами

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Огнем было охвачено 500 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) 23 апреля в 19:02 вспыхнул лесной пожар на площади 500 квадратных метров напротив улицы Районная. Пожарным удалось локализовать огонь в 19:47, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня вечером рядом с улицей Районная вспыхнул лесной, его площадь составила 500 квадратных метров. Пожарные локализовали пожар в 19:47», — пишет пресс-служба мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте».

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники. Кроме того, в другом верхнесалдинском поселке Басьяновский тоже был зафиксирован пожар. «На площади 100 квадратных метров горела сухая трава», — сообщили в мэрии Верхней Салды. Экстренные службы в настоящее время работают на месте происшествия.

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В Верхней Салде (Свердловская область) 23 апреля в 19:02 вспыхнул лесной пожар на площади 500 квадратных метров напротив улицы Районная. Пожарным удалось локализовать огонь в 19:47, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сегодня вечером рядом с улицей Районная вспыхнул лесной, его площадь составила 500 квадратных метров. Пожарные локализовали пожар в 19:47», — пишет пресс-служба мэрии Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники. Кроме того, в другом верхнесалдинском поселке Басьяновский тоже был зафиксирован пожар. «На площади 100 квадратных метров горела сухая трава», — сообщили в мэрии Верхней Салды. Экстренные службы в настоящее время работают на месте происшествия.
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