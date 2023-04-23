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На пермской набережной откроют павильон для бракосочетаний

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"Бабье лето". Пермь, бабье лето, набережная реки кама, осень в городе
Летом на пермской набережной ожидается наплыв молодоженов (архивное фото) Фото:
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300-летие Перми

В Перми ЗАГС начинает практику выездных бракосочетаний. Одной из площадок станет новый павильон на городской набережной Камы, куда молодоженов приглашают 8 июля — в День семьи, любви и верности.

«8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные регистрации браков будут проводиться специалистами отделов ЗАГС на набережной реки Камы в празднично украшенном павильоне с панорамным остеклением. Для регистрации брака на этой площадке необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС до 7 июня», — сообщает пермское городское управление ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

Уже в июне, на День города, после масштабной реконструкции двери для женихов и невест откроет также Дворец молодежи и сквер Олега Новоселова, который расположен напротив. 12 июня здесь будет зарегистрировано 12 пар.

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В Перми ЗАГС начинает практику выездных бракосочетаний. Одной из площадок станет новый павильон на городской набережной Камы, куда молодоженов приглашают 8 июля — в День семьи, любви и верности. «8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные регистрации браков будут проводиться специалистами отделов ЗАГС на набережной реки Камы в празднично украшенном павильоне с панорамным остеклением. Для регистрации брака на этой площадке необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС до 7 июня», — сообщает пермское городское управление ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Уже в июне, на День города, после масштабной реконструкции двери для женихов и невест откроет также Дворец молодежи и сквер Олега Новоселова, который расположен напротив. 12 июня здесь будет зарегистрировано 12 пар.
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