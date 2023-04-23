На пермской набережной откроют павильон для бракосочетаний

24 апреля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Летом на пермской набережной ожидается наплыв молодоженов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми ЗАГС начинает практику выездных бракосочетаний. Одной из площадок станет новый павильон на городской набережной Камы, куда молодоженов приглашают 8 июля — в День семьи, любви и верности. «8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные регистрации браков будут проводиться специалистами отделов ЗАГС на набережной реки Камы в празднично украшенном павильоне с панорамным остеклением. Для регистрации брака на этой площадке необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС до 7 июня», — сообщает пермское городское управление ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Уже в июне, на День города, после масштабной реконструкции двери для женихов и невест откроет также Дворец молодежи и сквер Олега Новоселова, который расположен напротив. 12 июня здесь будет зарегистрировано 12 пар.

В Перми ЗАГС начинает практику выездных бракосочетаний. Одной из площадок станет новый павильон на городской набережной Камы, куда молодоженов приглашают 8 июля — в День семьи, любви и верности. «8 июля, в День семьи, любви и верности, торжественные регистрации браков будут проводиться специалистами отделов ЗАГС на набережной реки Камы в празднично украшенном павильоне с панорамным остеклением. Для регистрации брака на этой площадке необходимо подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС до 7 июня», — сообщает пермское городское управление ЗАГС в соцсети «ВКонтакте». Уже в июне, на День города, после масштабной реконструкции двери для женихов и невест откроет также Дворец молодежи и сквер Олега Новоселова, который расположен напротив. 12 июня здесь будет зарегистрировано 12 пар.