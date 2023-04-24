Фонари не освещают трассу до аэропорта
На участке автодороги от деревни Хмели до пермского аэропорта Большое Савино погасли фонари. Об этом рассказали очевидцы.
«Собираетесь ехать в аэропорт? Будьте осторожны! На Шоссе Космонавтов темнота. От Хмелей до аэропорта погасло дорожное освещение», — это сообщение опубликовано в telegram-канале портала «В курсе.ру».
Корреспондент URA.RU направил запрос в минтранс региона. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее сообщалось, что в Пермском округе администрация собирается ввести запрет на проезд большегрузов. Для контроля соблюдения ограничений на трассах планируют установить блокпосты.
На трассе пропало освещение
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