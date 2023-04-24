24 апреля 2023

На пермской трассе до аэропорта Большое Савино погасло освещение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Фонари не освещают трассу до аэропорта Фото:

На участке автодороги от деревни Хмели до пермского аэропорта Большое Савино погасли фонари. Об этом рассказали очевидцы.

«Собираетесь ехать в аэропорт? Будьте осторожны! На Шоссе Космонавтов темнота. От Хмелей до аэропорта погасло дорожное освещение», — это сообщение опубликовано в telegram-канале портала «В курсе.ру».

Корреспондент URA.RU направил запрос в минтранс региона. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что в Пермском округе администрация собирается ввести запрет на проезд большегрузов. Для контроля соблюдения ограничений на трассах планируют установить блокпосты.

На трассе пропало освещение
На трассе пропало освещение
Фото:

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На участке автодороги от деревни Хмели до пермского аэропорта Большое Савино погасли фонари. Об этом рассказали очевидцы. «Собираетесь ехать в аэропорт? Будьте осторожны! На Шоссе Космонавтов темнота. От Хмелей до аэропорта погасло дорожное освещение», — это сообщение опубликовано в telegram-канале портала «В курсе.ру». Корреспондент URA.RU направил запрос в минтранс региона. На момент публикации ответ не был получен. Ранее сообщалось, что в Пермском округе администрация собирается ввести запрет на проезд большегрузов. Для контроля соблюдения ограничений на трассах планируют установить блокпосты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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