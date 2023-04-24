Фонари не освещают трассу до аэропорта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На участке автодороги от деревни Хмели до пермского аэропорта Большое Савино погасли фонари. Об этом рассказали очевидцы.

«Собираетесь ехать в аэропорт? Будьте осторожны! На Шоссе Космонавтов темнота. От Хмелей до аэропорта погасло дорожное освещение», — это сообщение опубликовано в telegram-канале портала «В курсе.ру».

Корреспондент URA.RU направил запрос в минтранс региона. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что в Пермском округе администрация собирается ввести запрет на проезд большегрузов. Для контроля соблюдения ограничений на трассах планируют установить блокпосты.