24 апреля 2023

Пермский инвестфонд накопил убытки на десятки миллионов рублей

Пермское ПАО «ИФ «Защита» в 2022 году получило убытки на 150 млн рублей
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В 2022 году фонд перестал быть прибыльным Фото:

Пермское ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» раскрыло годовые финансовые результаты. Согласно отчету, опубликованному на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году фонд перестал быть прибыльным, накопив убытки на сумму более 150 млн рублей.

«Бухгалтерский отчет некредитной финансовой организации ПАО «ИФ «Защита». Убыток в 2022 году составил 150,7 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее инвесткомпания фиксировала чистую прибыль в 60,4 млн рублей.

Пермское ПАО «ИФ „Защита“ занимается инвестициями в ценные бумаги, а также дилерской деятельностью. По данным сервиса СБИС, в списке связанных с фондом юридических лиц находится ПАО „ИФ ‚Детство-1‘, которое по итогам 2022 года также получило убытки почти на 200 млн рублей.

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Пермское ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» раскрыло годовые финансовые результаты. Согласно отчету, опубликованному на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», в 2022 году фонд перестал быть прибыльным, накопив убытки на сумму более 150 млн рублей. «Бухгалтерский отчет некредитной финансовой организации ПАО «ИФ «Защита». Убыток в 2022 году составил 150,7 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее инвесткомпания фиксировала чистую прибыль в 60,4 млн рублей. Пермское ПАО «ИФ „Защита“ занимается инвестициями в ценные бумаги, а также дилерской деятельностью. По данным сервиса СБИС, в списке связанных с фондом юридических лиц находится ПАО „ИФ ‚Детство-1‘, которое по итогам 2022 года также получило убытки почти на 200 млн рублей.
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