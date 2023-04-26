В Свердловской области фельдшера зарезали на вызове

Врач бригады скорой помощи приехал помочь жительнице Березовского, но ее муж напал на него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) врачу скорой помощи воткнули нож в сердце, когда он приехал на вызов. В убийстве подозревают местного жителя, к жене которого и ехал медработник. Об этом URA.RU сообщили представители силовых ведомств региона.

«По данным следствия, вечером 25 апреля 2023 года бригада СМП была вызвана в один из домов по улице Гагарина в Березовском для оказания помощи женщине. По прибытии медработники встретились с мужем пациентки — подозреваемым. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему фельдшеру», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший смог добраться до машины скорой помощи, и коллеги оперативно привезли его в больницу. Но спасти мужчину не удалось. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый — 66-летний местный житель по имени Геннадий — уже имел проблемы с законом, добавляет глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Его судили за нанесение ножевых ранений бывшей супруге, также он был судим за кражи. В общей сложности в колонии он провел 15 лет. «Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого спиртного. Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по „горячим следам“», — отметил Горелых. Полицейские и следователи продолжают расследование уголовного дела