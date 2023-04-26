26 апреля 2023

Власти раскрыли, сколько срочников призовут в армию из свердловского города

В Реже весной на срочную службу призовут десятки человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, призывной пункт, кгу, военное училище, студенты, срочники, военная кафедра, учебка, учебная часть
В Реже на срочную службу планируют призвать более 80 мужчин Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Власти Режа (Свердловская область) рассказали, что в рамках призывной кампании весной на срочную службу планируется отправить более 80 мужчин. Первая отправка призывников из Режа состоялась 21 апреля.

«На срочную службу из Режа отправится более 80 человек. Первая отправка состоялась на прошлой неделе», — пишет пресс-служба мэрии Режа в соцсети «ВКонтакте». Призыв продлится до 15 июля.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области призовут на службу порядка четырех тысяч человек. Также в военкомате раскрыли цифры по призыву 2022 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Режа (Свердловская область) рассказали, что в рамках призывной кампании весной на срочную службу планируется отправить более 80 мужчин. Первая отправка призывников из Режа состоялась 21 апреля. «На срочную службу из Режа отправится более 80 человек. Первая отправка состоялась на прошлой неделе», — пишет пресс-служба мэрии Режа в соцсети «ВКонтакте». Призыв продлится до 15 июля. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области призовут на службу порядка четырех тысяч человек. Также в военкомате раскрыли цифры по призыву 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...