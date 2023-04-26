Власти раскрыли, сколько срочников призовут в армию из свердловского города

В Реже на срочную службу планируют призвать более 80 мужчин
новость из сюжетаПризыв — 2023
Власти Режа (Свердловская область) рассказали, что в рамках призывной кампании весной на срочную службу планируется отправить более 80 мужчин. Первая отправка призывников из Режа состоялась 21 апреля.
«На срочную службу из Режа отправится более 80 человек. Первая отправка состоялась на прошлой неделе», — пишет пресс-служба мэрии Режа в соцсети «ВКонтакте». Призыв продлится до 15 июля.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области призовут на службу порядка четырех тысяч человек. Также в военкомате раскрыли цифры по призыву 2022 года.
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