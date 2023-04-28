Спикер челябинского заксобрания остался без премии

28 апреля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Александр Лазарев оказался раскрывать размеры вознаграждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев остался без премии, поскольку отказался раскрывать ее размеры. Вознаграждение не получат также сотрудники аппарата ЗСО и депутаты, работающие на освобожденной основе. Об этом 28 апреля URA.RU сообщил источник. «Президиум заксобрания отказался принимать финансовый документ, так как Лазарев отказался раскрывать размеры премий себе и депутатам. В итоге он сам, и аппарат ЗСО, и депутаты, работающие на освобожденной основе, остались без премий», — заявил URA.RU источник. В президиум, который отказался принимать финансовый документ, входят заместители Лазарева, председатели комитетов и руководители фракций. В пресс-службе заксобрания воздержались от комментариев URA.RU. Это не единственный скандал, связанный в ЗСО. 28 апреля, впервые за 27-летнюю историю заксобрания сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли 37 депутатов из 60, а для кворума необходимо было участие не менее 40 депутатов.

Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев остался без премии, поскольку отказался раскрывать ее размеры. Вознаграждение не получат также сотрудники аппарата ЗСО и депутаты, работающие на освобожденной основе. Об этом 28 апреля URA.RU сообщил источник. «Президиум заксобрания отказался принимать финансовый документ, так как Лазарев отказался раскрывать размеры премий себе и депутатам. В итоге он сам, и аппарат ЗСО, и депутаты, работающие на освобожденной основе, остались без премий», — заявил URA.RU источник. В президиум, который отказался принимать финансовый документ, входят заместители Лазарева, председатели комитетов и руководители фракций. В пресс-службе заксобрания воздержались от комментариев URA.RU. Это не единственный скандал, связанный в ЗСО. 28 апреля, впервые за 27-летнюю историю заксобрания сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли 37 депутатов из 60, а для кворума необходимо было участие не менее 40 депутатов.