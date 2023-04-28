Спикер челябинского заксобрания остался без премии

Спикер челябинского заксобрания Александр Лазарев остался без премии, поскольку отказался раскрывать ее размеры. Вознаграждение не получат также сотрудники аппарата ЗСО и депутаты, работающие на освобожденной основе. Об этом 28 апреля URA.RU сообщил источник.
«Президиум заксобрания отказался принимать финансовый документ, так как Лазарев отказался раскрывать размеры премий себе и депутатам. В итоге он сам, и аппарат ЗСО, и депутаты, работающие на освобожденной основе, остались без премий», — заявил URA.RU источник.
В президиум, который отказался принимать финансовый документ, входят заместители Лазарева, председатели комитетов и руководители фракций. В пресс-службе заксобрания воздержались от комментариев URA.RU.
Это не единственный скандал, связанный в ЗСО. 28 апреля, впервые за 27-летнюю историю заксобрания сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли 37 депутатов из 60, а для кворума необходимо было участие не менее 40 депутатов.
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