В Екатеринбурге на месте хлебозавода откроют отель и производство упаковки

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СГМУП "Сургутский хлебозавод". Сургут, хлеб, конвейер, хлебозавод
Сроки запуска объекта в эксплуатацию неизвестны Фото:

В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода, расположенного по адресу 8 Марта, 203 откроется производство упаковки и отель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе города.

«Весь объект передан в аренду компании „ФудФейс“, которая занимается производством одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей», — сказано в сообщении. В планах у компании занять все производственные здания на объекте.

Сейчас решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству и водоснабжению. Сроки запуска проекта станут известны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям.

Ранее URA.RU писало, что холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод из Екатеринбурга — крупнейшего производителя паровых турбин для ТЭС, АЭС. Сделка приобретения объекта для компании «Мосэлектрощит» обошлась в 10 млрд рублей.

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В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода, расположенного по адресу 8 Марта, 203 откроется производство упаковки и отель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе города. «Весь объект передан в аренду компании „ФудФейс“, которая занимается производством одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей», — сказано в сообщении. В планах у компании занять все производственные здания на объекте. Сейчас решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству и водоснабжению. Сроки запуска проекта станут известны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям. Ранее URA.RU писало, что холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод из Екатеринбурга — крупнейшего производителя паровых турбин для ТЭС, АЭС. Сделка приобретения объекта для компании «Мосэлектрощит» обошлась в 10 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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