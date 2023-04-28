В Екатеринбурге на месте хлебозавода откроют отель и производство упаковки

Сроки запуска объекта в эксплуатацию неизвестны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода, расположенного по адресу 8 Марта, 203 откроется производство упаковки и отель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе города.

«Весь объект передан в аренду компании „ФудФейс“, которая занимается производством одноразовой бумажной упаковки. Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей», — сказано в сообщении. В планах у компании занять все производственные здания на объекте.

Сейчас решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству и водоснабжению. Сроки запуска проекта станут известны после прохождения всех процедур по подключению объекта к инженерным сетям.

Ранее URA.RU писало, что холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод из Екатеринбурга — крупнейшего производителя паровых турбин для ТЭС, АЭС. Сделка приобретения объекта для компании «Мосэлектрощит» обошлась в 10 млрд рублей.