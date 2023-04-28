В челябинских скверах включили фонтаны. Фото

29 апреля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Фонтаны заработали в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонтаны заработали в двух скверах в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев. «В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок», — написал он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что летом будет благоустроен старый парк на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Территорию озеленят, там появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Будет добавлено освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы, восстановлен фонтан. Telegram-канал Виктора Ереклинцева Telegram-канал Виктора Ереклинцева

Фонтаны заработали в двух скверах в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев. «В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок», — написал он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что летом будет благоустроен старый парк на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Территорию озеленят, там появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Будет добавлено освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы, восстановлен фонтан.