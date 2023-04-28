Фонтаны заработали в двух скверах в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.
«В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что летом будет благоустроен старый парк на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Территорию озеленят, там появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Будет добавлено освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы, восстановлен фонтан.
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