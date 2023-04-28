28 апреля 2023

В челябинских скверах включили фонтаны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, лето, девочки, жара, дети, фонтан
Фонтаны заработали в центре Челябинска Фото:

Фонтаны заработали в двух скверах в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.

«В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что летом будет благоустроен старый парк на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Территорию озеленят, там появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Будет добавлено освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы, восстановлен фонтан.

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Фонтаны заработали в двух скверах в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев. «В скверах „Студенческих отрядов“ и на Академика Королева подключили фонтаны. Первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок», — написал он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что летом будет благоустроен старый парк на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского. Территорию озеленят, там появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Будет добавлено освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы, восстановлен фонтан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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